Oberarzt wegen Verdachts auf Totschlag in U-Haft

In Essen ist ein Oberarzt der Uniklinik festgenommen worden. Ihm wird Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen, heißt es von der Polizei. Er wird verdächtigt, schwerstkranken Menschen vorsätzlich und rechtswidrig Medikamente in deren letzter Lebensphase verabreicht zu haben. Diese haben zu dem sofortigen Tod der beiden geführt.