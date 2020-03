OB-Kandidatin zieht sich zurück

CDU und Grüne erklärten, an ihrer Zielsetzung für die Kommunalwahl werde sich trotz der neuen Situation nichts ändern. Sie strebten weiterhin einen politischen Wechsel in Mülheim an. Ein gemeinsamer Kandidat sei nach wie vor möglich. Darüber werde jetzt beraten. Unklar ist, ob wegen der Coronavirus-Krise, die Kommunalwahlen am 13. September überhaupt stattfinden können.