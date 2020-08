OB-Kandidaten diskutieren über Kinderbetreuung

Wie stehen Mülheims Oberbürgermeister-Kandidaten zur Kindertagesbetreuung und zur frühkindlichen Bildung? Das will der Stadtelternrat rausfinden und lädt dafür zu einer Podiumsdiskussion ein. Die findet am Montag ab 19 Uhr in der Aula der Realschule Stadtmitte statt.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services