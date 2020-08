OB-Kandidaten diskutieren über den Mülheimer Sport

Wie geht es mit dem Mülheimer Sport in Zukunft weiter? Darüber diskutieren fast alle OB-Kandidaten für unsere Stadt. Am Dienstag um 18 Uhr läuft eine Podiumsdiskussion in der innogy Sporthalle. Veranstalter ist der Mülheimer Sportbund.

© Martin Möller / Funke Foto Services