Nur 16 Monate Bauzeit für neue Styrumer Rettungswache

16 Monate haben die Arbeiter an der Augustastraße gebaut. Jedes Haus im Mülheimer Norden soll jetzt in spätestens fünf bis sechseinhalb Minuten erreichbar sein. Das Besondere an der neue Rettungswache ist, dass sie - abgesehen vom Fundament - komplett aus Holz gebaut ist. Auf dem begrünten Flachdach ist eine Photovoltaikanlage installiert, geheizt wird über eine Gas-Hybrid-Heizung. Zusätzlich gibt es eine Notstromversorgung. In der großen Halle mit Zufahrt von der Augustastraße finden drei Rettungswagen Platz und warten hier auf ihren Einsatz. Dazu kommen Lager, Umkleiden und Duschen, Ruheräume Küche, Server- und Technikraum, Büro und eine eine Dachterrasse. Die Alarmierung der Rettungswagen erfolgt über die zentrale Leitstelle der Feuerwehr an der Alten Dreherei. Die neue Wache wird rund um die Uhr mit einer Mannschaft für einen Rettungswagen besetzt sein. Ausgestattet ist das Gebäude mit einer speziellen Alarmierungstechnik. So kann die neue Rettungswache unter anderem von der Leitstelle aus ferngesteuert werden, heißt es vom Bauherr.