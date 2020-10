NRW gibt neue Corona-Regeln vor

Das bedeutet, dass zum Beispiel nur noch höchstens fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit zusammenkommen dürfen. Wenn sie nur aus zwei Haushalten kommen, dürfen es auch mehr sein. Außerdem gilt für Bars und Restaurants eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr. In der Zeit darf auch kein Alkohol verkauf werden - zum Beispiel am Kiosk. Und wir müssen überall Maske tragen, wo es voll wird und Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Für welche Bereiche in Mülheim das zutreffen könnte, muss die Stadt noch festlegen. Denkbar wären zum Beispiel die Fußgängerzone oder das Dorf Saarn.

Bei anhaltend hohen Zahlen drohen weitere Maßnahmen

Bleibt die Inzidenz in Mülheim länger als 10 Tage über dem Wert von 50, kann die Stadt weitere Corona-Schutzmaßnahmen treffen. Aktuell liegt Mülheim bei 68 Neuinfektionenen pro 100.0000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Stand 16.10.). Die neuen Regeln für NRW sind aus den Absprachen der Bundesländer mit Kanzlerin Merkel entstanden.

Der Stufenplan im Überblick