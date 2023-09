Notfahrplan für Bottrop und Gladbeck verlängert

Auf acht der 118 Linien gibt es Einschränkungen. Betroffen sind vor allem Fahrten in Gladbeck und Bottrop. Neun Prozent der Fahrer sind laut Unternehmen akut erkrankt. Außerdem fällt fast jeder fünfte Mitarbeiter längere Zeit aus. Fahrten an Subunternehmer abzugeben bringe nur bedingt etwas. Auch dort gebe es immer wieder spontane Krankheitsmeldungen. Die Vestische muss die ausgefallenen Fahrten dann wieder selbst übernehmen, heißt es. Auch die Ruhrbahn in Essen und Mülheim sowie die STOAG in Oberhausen beklagen sich über ähnliche Probleme. Programme, neue Mitarbeiter zu gewinnen laufen bereits.