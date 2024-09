Nollendorfstraße soll im Oktober fertig sein

Nun soll die Straße erst Mitte Oktober fertig sein. Die Arbeiten schreiten aber weiter voran, heißt es. Im Hangbereich soll in Kürze alles fertig sein. Anschließend nehmen sich die Arbeiter wieder das alte Baufeld vor. Von dort aus wird dann bis zum Anschluss Kleiststraße durchgearbeitet, heißt es. Dann soll die Straße auch wieder in beide Richtungen gesperrt werden. Die Arbeiten in der Nollendorfstraße haben im Juni 2023 begonnen. Es gibt eine Komplettsanierung.