Nobelpreis als Online-Variante

Heute Nachmittag bekommt List, der am Mülheimer Max-Planck-Institut für Kohlenforschung arbeitet, den Preis in Berlin überreicht. Diese Veranstaltung wird live übertragen. Am Freitag werden Teile davon in der großen Zeremonie aus Stockholm virtuell zu sehen sein. Anfang Oktober hatte Benjamin List gemeinsam mit dem Briten David MacMillan den Nobelpreis für Chemie zugesprochen bekommen. Sie bekommen die Auszeichnung für ihre Forschungen, wie chemische Prozesse schneller ablaufen können. Die beiden Forscher hätten dazu beigetragen, neue Arzneimittel zu entwickeln und Chemie umweltfreundlicher zu machen, heißt es. Der Preis ist mit rund 980.000 Euro dotiert.