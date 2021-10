Nikolausaktion mit CARE-Paketen

Rein kommen Lebensmittel, Hygieneprodukte und vielleicht selbstgemalte Bilder, Briefe oder Gedichte, die auch die nötige Herzenswärme schenken, heißt es von den Organisatoren. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann bei den Maltesern Lebensmittel-, Hygieneartikel- und Sachspenden abgeben. Das geht immer montags bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr am Malteser Haus in Speldorf an der Karlsruher Straße 9.

Wer die Aktion finanziell unterstützen will, überweist eine Spende an die Pax-Bank, IBAN DE49 3706 0120 1201 2061 00 und gibt den Verwendungszweck "Nikolausaktion 2021" an.