Nikolausaktion für Ukraine-Flüchtlinge

Diese sollen nun an die geflüchteten Kinder und Jugendlichen übergeben werden. Am Samstag wurde alles mit Hilfe von über 20 Menschen aus der Ukraine gepackt. Die AWO bedankt sich außerdem insgesamt für die große Spendenbereitschaft. Dank der vielen Sachspenden konnte der Schenkladen für Geflüchtete betrieben werden. Zahlreiche Menschen konnten wir so mit Kleidung, Schul- und Spielsachen sowie Hygieneartikeln versorgen, heißt es weiter.