Niedrigere Mehrwertsteuer senkt Stromkosten

Die niedrigere Mehrwertsteuer macht den Strom günstiger. Mülheims Energieversorger medl will die Einsparungen komplett an uns Kunden weitergeben. Das wird in den Jahresabrechnungen 2021 zu sehen sein, heißt es.





© Martin Möller / Funke Foto Services