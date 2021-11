Nicht-Geimpfte werden ausgeschlossen - UPDATE: Veranstaltungen abgesagt

Im Einzelnen bedeutet das, dass - grob gesagt - im Freizeitbereich Nicht-Geimpfte ausgeschlossen werden. Dazu zählen Theater, Sport, Kino, Weihnachtsmärkte oder Schwimmbäder. In Bereichen, wo besonders eng zusammengestanden oder -gesessen wird greift ab Morgen die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Test vorlegen müssen, z.B. auf Karnevalssitzungen, in Discos oder Bars. 3G gilt am Arbeitsplatz. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ab morgen täglich ein frisches Testergebnis vorlegen. Der Arbeitgeber wird das kontrollieren müssen. 3G gilt auch für Beerdigungen, Trauungen oder den Besuch beim Friseur. Das Land hat angekündigt, die Städte zunächst finanziell bei der Kontrolle der Regeln zu unterstützen. Ausnahmen gelten für Minderjährige und Menschen ohne Impfempfehlung beziehungsweise diejenigen, die nicht geimpft werden können.

Veranstaltungen abgesagt

Laut einem Bericht der WAZ überlegt die Stadt aktuell, wie sie angesichts der steigenden Zahlen mit großen Veranstaltungen in der nächsten Zeit umgeht. Erste Veranstaltungen, wie der Kreativmarkt in der Stadthalle und der Empfang der Olympioniken sind demnach schon gekippt.





Auch der Karneval hat reagiert. Der Prinzenball am Samstag im Festsaal der Stadthalle ist abgesagt, genauso wie die Ritterkürung im Caruso und der Senatsabend im Bürgergarten. „Selbst bei einem großen finanziellen Verlust, muss sich der Karneval in Mülheim seiner Verantwortung bewusst sein, jeden Besucher und jeden aktiven Karnevalisten seiner Veranstaltungen bestmöglich zu schützen und notfalls dann so eine Absage zu tätigen“, heißt es in einem Statement aus dem Vorstand.