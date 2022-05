Neuzugänge im Zoo Duisburg

Laut WAZ sollen die Seekühe noch vor den Sommerferien einziehen. Diese Tiere gibt es nur selten in Tierparks, da Haltung und Pflege als sehr aufwändig gelten. In Deutschland gibt es sie nur noch in Nürnberg zu bestaunen. Seekühe leben im Wasser, werden bis zu vier Meter lang und anderthalb Tonnen schwer. Sie fressen ausschließlich Pflanzen, bis zu 40 Kilogramm Salat am Tag. Erst vor gut einer Woche hatte der Zoo nach drei Jahren Bauzeit seine neue Riesen-Voliere eröffnet. Hier können Kängurus und viele australische Vogelarten aus nächster Nähe beobachtet werden.