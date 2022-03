Neues Zuhause für Dortmunder SEK

Die SEK-Beamten verlassen ihre alten Räume in der Innenstadt voraussichtlich in zwei Jahren. Dort ist es nach Angaben des Innenministeriums viel zu eng geworden. Am neuen Standort am Dortmunder Flughafen soll es moderne Trainingsanlagen geben, Platz für Einsatzfahrzeuge und auch einen Übungsparcours für Hunde. Einen weiteren großen Vorteil hat der Neubau: Wenn die SEK-Kräfte bei Einsätzen in anderen Ruhrgebiets-Städten unterstützen sollen, müssen sie nicht mehr erst durch die halbe Innenstadt zur Autobahn fahren. Der neue Standort ist nur wenige Minuten vom Kamener Kreuz entfernt.