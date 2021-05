Neues Testcenter an der Wiesenstraße

Geöffnet ist das Testzentrum montags, mittwochs und freitags von 7 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Wer einen kostenlosen Bürgertest machen lassen möchte, kann einfach ohne Termin vorbeikommen. Auf Wunsch wird im vorderen oder hinteren Nasen-/Rachenbereich ein Abstrich gemacht, es gibt auch Spucktests und für Kinder extra Lolli-Tests.

Hier gibt es noch mal alle Infos: https://www.meditrend.de/index.html

DRK-Testzentrum auf dem Kirmesplatz

In Saarn hat schon ein zusätzliches Testzentrum aufgemacht – und zwar auf dem Kirmesplatz in Saarn an der Mintarder Straße. Es handelt sich dabei um einen Drive-in des Deutschen Roten Kreuzes. Die Öffnungszeiten sind dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 17 Uhr. Wer sich dort testen lassen will, muss vorher allerdings auf jeden Fall online einen Termin ausmachen.

https://www.drk-nrw-testzentrum.de/oeffentliche-testzentren/aneFXy

DRK-Testzentrum am Flughafen

Das gilt auch für den DRK-Drive-in am Flughafen Essen/Mülheim. Die Testmöglichkeit auf der Grenze von Essen und Mülheim kommt super an, heißt es. Wir hatten allein im April weit mehr als 20.000 Corona-Testungen. Wir optimieren unsere Arbeitsschritte immer wieder und versuchen, uns weiterzuentwickeln. Die neueste Möglichkeit: Befunde können direkt in die Corona-Warn-App geladen werden. Dort bleiben Negativ-Befunde zwei Tage lang mit Testnachweis, so dass man sie zum Einkaufen oder für den Friseur-Besuch nutzen kann.

https://www.drk-essen.de/angebote/besondere-angebote/drk-testzentrum-flughafen-essenmuelheim.html