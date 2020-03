Neues Tempolimit in den Niederlanden

Dort wo die neuen Schilder hängen, gilt das Tempolimit aber ab sofort. Wer zu schnell unterwegs ist muss im Gegensatz zu deutschen Verhältnissen mit harten Strafen rechnen. Wer 16 km/h zu schnell ist, zahlt 130 Euro. In Baustellen können sogar über 300 Euro fällig werden. Das neue Tempolimit in den Niederlanden gilt in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends und soll helfen, Schadstoffe zu verringern.