Neues Sportangebot im Sportpark Styrum

Yoga startet am 14. Mai und findet immer sonntags vor der offiziellen Öffnungszeit statt. So könnten die Teilnehmer hier ungestört an ihren Übungen arbeiten. Fully Body Fitness startet am 24. Mai. Auch hier gibt es 10 Einheiten. Über je eine Stunde gibt es ein recht forderndes Programm mit Koordinations- und Cardiotraining, ganzheitlichen und funktionellen Übungen. Außerdem sucht der Bereich Beachvolleyball noch Unterstützung bei den "Semi-Professionals". Alle Zeiten, alle Infos und Buchung gibt es über diesen Link.