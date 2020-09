Neues Outlet im Marler Stern

Der Fabrikverkauf dort startet zunächst mit zehn Shops. Im kommenden Sommer soll das Center in der Marler Innenstadt dann komplett eröffnen, mit insgesamt 70 bis 90 Geschäften. Ähnliche Angebote gibt es für uns bislang nur in Ochtrup oder in Roermond. Ursprünglich sollten heute schon deutlich mehr Geschäfte eröffnen. Laut Geschäftsführer hat die Corona-Pandemie allerdings für Verzögerungen gesorgt.