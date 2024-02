Neues Kita-Jahr: Immer noch zu wenige Plätze

Auf über 5.000 Kinder kommen fast 4.800 Plätze. Das geht aus Unterlagen der Stadt hervor. Um das möglich zu machen, müssen aber nach wie vor Gruppen über die Norm belegt werden. Außerdem sind hier Plätze eingerechnet, die erst später im neuen Kita-Jahr zur Verfügung stehen werden. Bei der Betreuung kleinerer Kinder ist die Lage nach wie vor deutlich angespannter. Zum neuen Kita-Jahr fallen über 4.700 Kinder in diese Kategorie. Obwohl längst nicht alle Eltern ihre Kinder in diesem Altern in Kitas oder Tagespflegeeinrichtungen betreuen lassen, ist die Lücke gewaltig. Etwa 1.100 Plätze stehen zur Verfügung. Laut Stadt ziehen viele Eltern die Betreuung in einer Kita vor. Deshalb sollen auch hier die Plätze weiter ausgebaut werden.