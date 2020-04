Neues Erlebniscenter für Brautmode

In der Neuen Mitte in Oberhausen soll es bald ein großes Erlebniscenter für Brautmode geben. Das niederländische Unternehmen Weddings will sich auf dem ehemaligen Stahlwerkgelände auf rund 1200 Quadratmetern niederlassen. Das hat die Stadt bestätigt. Demnach plant der Vermarkter des Areals Euro Auktions einen zweigeschossigen Neubau.

© Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services