Hochzeitsbaumaktion: Jetzt anmelden

Ruhr Grün nimmt die Anmeldungen unter waldwildnis@rvr.ruhr oder 0201/2069-717 entgegen. Die Aktion findet am 28. Oktober ab 11 Uhr in der Nähe des RVR-Forsthofs Haard statt und geht rund drei Stunden. Die Paare können unter verschiedenen Obstbäumen wählen und dann unter Anleitung und in einem feierlichen Rahmen ihren persönlichen Baum setzen. Versehen werden sie mit einem Schild mit Name und Datum, das an das Ereignis erinnert. Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro.