Neues CT am Mülheimer St. Marien-Hospital

So müssen sie nicht wie bislang vorbereitet und sediert werden. Es sei kein Eingriff in den Körper notwendig. Mit dem Cardio-CT können Herzkranzgefäße trotzdem detailliert dargestellt werden, heißt es. Dadurch dass das Verfahren so einfach anwendbar ist, können Herzerkrankungen auch häufiger frühzeitig identifiziert und behandelt werden, sagt die Klinik. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Verfahren mittlerweile so modern ist, dass der Körper kaum durch Strahlung belastet wird.