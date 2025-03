Neues Angebot: Lauftreff für alle

Der Fokus liege nicht auf Leistung, sondern darauf, dass sich alle wohlfühlen. Jeder, der mitmacht, soll 30 Minuten am Stück im eigenen Tempo laufen dürfen. Treffpunkt ist am 30. April um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Ringlokschuppen. Anschließend soll der Lauftreff wöchentlich weitergehen, immer mittwochs bis zum 7. Juli. Wer mitlaufen möchte, kann sich bis zum 21. April hier anmelden:





E-Mail: muelheim@kefb.info

Telefon: 0208 3083-136

Kursnr.: L1557001





Der neue Lauftreff ist ein Angebot der katholischen Erwachsenen- und Familienbildungsstätte und des Selbsthilfe-Büros im MüGa-Park.