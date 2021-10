Neuer Standort für Sparkasse Heißen

Am neuen Standort soll eine moderne Filiale mit Beratungsbüros, ausreichend Parkplätzen, Geldautomaten und SB-Bereich entstehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die gleichen wie am alten Standort sein. Über 40 Jahre ist die Sparkasse schon im ehemaligen Heißener Bürgermeisteramt untergebracht. Das denkmalgeschützte Gebäude entspreche nicht mehr modernen Anforderungen, heißt es. Wie die alten Räume in Zukunft genutzt werden sollen ist laut Sparkasse noch nicht klar.