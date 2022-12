Neuer Standort für IPG in Parkstadt

Bislang war das Institut 30 Jahre lang an der Kaiserstraße untergebracht. Dort war es zu eng geworden. Bereits im Oktober haben die ersten Azubis ihre Ausbildung in den Räumen in der Parkstadt begonnen. Hier werden auch Kurse zur Fort- und Weiterbildung angeboten. Für das St. Marien-Hospital und seine Partner ist der Schritt auch wichtig, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun.