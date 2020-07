Neuer Mobilfunkstandard in Mülheim

Auch die Reaktionszeiten sollen deutlich kürzer werden. Bislang können allerdings nur sehr wenige moderne Smartphones das neue Netz nutzen. Die Industrie verspricht sich davon, dass sie Geräte und Anwendungen in Echtzeit steuern kann. Der Mobilfunkmast steht in Dümpten an der Straße Denkhäuser Höfe. Deutschlandweit versorgt die Telekom bislang 1.000 Städte und Gemeinden teilweise oder komplett mit 5G.

Vodafone noch nicht dabei

Vodafone wollte ursprünglich in Mülheim schon eine Anlage in Betrieb nehmen. Der Mast am Entenfang war für die Technik aber nicht standsicher genug. Sie wurde deshalb in Duisburg aufgebaut.