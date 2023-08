Neuer Kunstrasen für VfB Speldorf

Aufgrund des vielen Regens haben sich die Arbeiten dreieinhalb Wochen verzögert, sagt die Stadt. Sowohl das Groß- als auch das Jugendspielfeld haben Kunstrasen bekommen. Laut Stadt handelt es sich um einen Belag der neuesten Generation, der auch in den Wintermonaten ideale Bedingungen zum Spielen und Trainieren bietet. Die Anlage an der Saarner Straße steht auch dem Schulsport zur Verfügung. Auch die Sportanlage am Saarnberg bekommt aktuell Kunstrasen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich am Dienstag fertig (29.8.), sagt die Stadt.