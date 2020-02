Neue Verkehrsführung auf Baustelle Dickswall/Essener Straße

Die Fahrspuren stadtauswärts sind zwischen Kämpchenstraße und Kuhlendahl gesperrt. Dadurch ist die Zufahrt zur Essener Straße über die Von-Bock-Straße nicht möglich. Die Stadt will bis Ende April in dem Bereich in beiden Richtungen die Fahrbahn erneuern. Außerdem wird eine Bushaltestelle eingerichtet und eine Querungshilfe auf die Straße gebaut. Hier gibt es alle Infos.