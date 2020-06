Neue Statistik zu Einkommensmillionären

Besonders viele gibt es in Mülheim mit 65. Besonders wenige in Oberhausen, nämlich nur 11. Auch in Duisburg leben vergleichsweise wenige Einkommensmillionäre. In Essen dagegen bezogen auf die Zahl der Einwohner sehr viele. Die größte Millionärsdichte in NRW herrscht weiterhin in Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss.