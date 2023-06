Neue Packstation an Weseler Straße

Kunden können an der Weseler St. 60 ab sofort rund um die Uhr Pakete abholen und auch vorfrankierte Sendungen abgeben. Die Packstation hat keinen Bildschirm. Sie lässt sich komplett über die Smartphone-App steuern. In NRW gibt es mittlerweile rund 2.700 dieser Packstationen. Deutsche Post DHL plant in den nächsten Jahren, weitere Standorte auszubauen.