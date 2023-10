Neue Notfallseelsorger gesucht

Die Notfallseelsorgerinnen und - seelsorger unterstützen Menschen, die psychischen Extremsituationen ausgesetzt sind. Angefordert werden sie von Feuerwehr oder Polizei, z.B. wenn Angehörige jemanden verloren haben oder eine Todesnachricht überbracht werden muss. Die Ausbildung läuft über 120 Stunden und startet Mitte Januar. Die Kursabende finden bis Oktober / November mittwochs in den Abendstunden statt, abwechselnd in Essen, Oberhausen und Mülheim. Dazu kommen einige Seminare an Samstagen und ein Tages-Praktikum beim Rettungsdienst. Wer sich für den Dienst in der Notfallseelsorge interessiert, sollte körperlich und seelisch belastbar sein, heißt es. Getragen wird die Notfallseelsorge von der evangelischen und katholischen Kirche. Deshalb sollten die Neueinsteiger auch Mitglied einer christlichen Kirche sein. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung übernehmen die ehrenamtlichen Seelsorger Rufbereitschaften. Die Ausbildung ist kostenfrei. Wer sich anmelden möchte, schickt ein E-Mail: iris.stratmann@ekir.de.