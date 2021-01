Neue Maskenpflicht gilt ab heute

Als medizinische Masken gelten OP-Masken, FFP2-Masken und solche mit der Bezeichnung N95 oder KN95. Ausnahmen gelten für Kinder unter 14 Jahren, wenn ihnen die medizinischen Masken nicht passen und zum Beispiel zu groß sind. Dann dürfen sie weiter eine Alltagsmaske tragen. Die neue Maskenpflicht gilt nicht nur in Bussen, Bahnen und an Haltestellen, sondern auch in Geschäften, Arztpraxen und bei Gottesdiensten.

