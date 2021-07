Neue Lockerungen ab Freitag

In ganz NRW und damit auch hier bei uns in Mülheim gelten ab Freitag (9.7.) weitere Corona-Lockerungen. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann angekündigt. Es wird eine neue Inzidenzstufe eingeführt - und zwar die Inzidenstufe 0. Sie gilt in allen Städten und Kreisen, in denen die Inzidenz sieben Tage in Folge unter 10 liegt.

© Land NRW