Neue Kita an der Barbarastraße wächst

Aktuell laufen die Elektroarbeiten. Im Juli wird der Außenbereich angelegt. Bis Ende 2020 soll alles fertig sein. Anfang nächsten Jahres können dann die Kita-Kinder einziehen. Betreiber der Einrichtung ist der gemeinnützige Träger "Kinderzentren Kunterbunt". Der ist schon zweimal in Mülheim vertreten - mit der KiKu Burgmäuse in Styrum und dem KiKu Kinderland in Broich. In der neuen Kita an der Barbarastraße sollen insgesamt 100 Kinder in fünf Gruppen betreut werden.