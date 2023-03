Neue Hol- und Bringzone für Eltern in Broich

Die Haltestelle befindet sich an der Ecke Kibitzfeld / Holzstraße, weniger als 100 Meter vom Eingangsbereich der Schulen entfernt. Eltern sollen hier ihre Kinder rauslassen, statt direkt an der Schule vorzufahren. Eltern und Schüler hatten sich in der letzten Zeit vermehrt beschwert, weil es direkt vor der Schule zu chaotisch und damit zu gefährlich zugegangen sei. Die neue Hol- und Bringzone wurde gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt entwickelt. Nach einer Eingewöhnungszeit soll es noch einmal verstärkt Kontrollen an der Schule geben. Eltern, die dort ihr Auto im absoluten Halteverbot abstellen, müssten auch mit einem Bußgeld rechnen. Unabhängig davon seien die Kinder eh alt genug, selbstständig zur Schule zu kommen - zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus, sagt die Mülheimer Polizei. Elternhaltestellen gibt es u.a. auch an der Erich-Kästner-Grundschule in Dümpten oder an Grundschule am Krähenbüschken in Broich. Die Haltestelle am Schulzentrum in Broich ist allerdings die erste an einer weiterführenden Mülheimer Schule.