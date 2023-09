Neue Gasometer-Ausstellung mit Meeren im Mittelpunkt

Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Geheimnissen der Meere. Gezeigt werden großformatige Fotos und Filme, die teilweise so noch nie zu sehen gewesen sein sollen. Im Mittelpunkt der Ausstellung werden überdimensionale Leinwände ein Welle nachbilden. Sie soll eine Fläche von 40 x 18 Metern haben. Über die dort gezeigten Videos sollen die Besucher in die Tiefsee eintauchen können. In einem extra entwickelten Klangraum werden die Geräusche des Meeres zu hören sein. Ein Schwerpunkt von "Planet Ozean" sollen auch die menschengemachten Veränderungen in den Meeren sein. Die noch laufende Erfolgsausstellung "Das zerbrechliche Paradies" endet am 26. November. Die Monate darauf werden zum Abbau der alten und Aufbau der neuen Ausstellung genutzt.