Neue Firma übernimmt Friedhofspflege

Mit dem Amt für Friedhofswesen sei bereits ein Mäh- und Arbeitsplan abgestimmt. Los geht es auf dem Hauptfriedhof. Danach sollen der Friedhof in Styrum und der in Heißen folgen. Seit rund einem Jahr werden die Friedhöfe in der Stadt nicht mehr gepflegt, viele Gräber und Wege sind zugewuchert. Die beauftragte Firma hatte die Leistungen nicht wie vereinbart erbracht. Die Stadt selbst hat keine Kräfte mehr, die die Aufgaben übernehmen könnten. Sie schreibt die Leistung zur Pflege der Friedhöfe seit einigen Jahren aus und vergibt sie an Fremdfirmen.