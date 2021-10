Neue Ermittlungen in "Cold Case"

Das Kind muss kurz nach der Entbindung gestorben und vermutlich Anfang Oktober 2002 an den Fundort gebracht worden sein. Dieser liegt an einem belebten Parkplatz. Dort stellen noch heute viele Spaziergänger, Jogger oder Gassigeher ihre Autos ab. Damals hatte die Polizei trotz intensiver Suche und Fahndung mit Plakaten nicht herausfinden können, wer die Mutter war. Sie erhofft sich jetzt neue Hinweise zu Frauen, die im Jahr 2002 schwanger waren, ohne dass später ein Kind da war. Möglicherweise seien damals potentielle Zeugen wegen eines Konflikts nicht in der Lage gewesen, sich zu melden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Säugling vorsätzlich getötet wurde. Die Kripo greift solche sogenannten "Cold Cases" routinemäßig immer wieder auf. Hinweise bitte an 0203 2800 oder baby.duisburg@polizei.nrw.de.