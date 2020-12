Neue Corona-Regeln an Schulen

Viele Eltern in können ab heute selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause oder in der Schule lernen lassen. Eltern der Klassen 1 bis 7 können ihre Kinder vom "Präsenzunterricht" befreien lassen. Das steht in einer Mail vom Land NRW an die Schulen in Mülheim.

© Dmitry Vereshchagin - Fotolia