Neue Betrügermasche zur Energiepauschale

Das machen sie per E-Mail, in der sich als angebliche Bank ausgeben und mit einer SMS, die angeblich vom Bundesministerium für Finanzen verschickt wird. Die Verbraucherzentrale warnt, bloß nicht auf irgendwelche Links in den Nachrichten zu klicken und auch keine persönlichen Daten herauszugeben. Die 300 Euro Energiepauschale der Bundesregierung wird automatisch mit dem Septembergehalt oder -lohn überwiesen, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Betrugsmails sollten in den Spam-Ordner verschoben und bei SMS die Absender blockiert werden. Die Verbrecher haben sich bei der aktuellen Masche offenbar mehr Mühe gegeben als sonst. Laut Verbraucherzentrale sind die Mails und SMS gut gemacht, sie sind ohne Rechtschreibfehler und in guter Grammatik geschrieben.