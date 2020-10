Neue Bestmarke bei Recyclingpapierquote

Mehrfachsieger ist die Stadt Essen und auch Oberhausen kann sich über eine Auszeichnung freuen. Als Aufsteiger des Jahres. Denn Oberhausen hat den Anteil an Recyclingpapier in der Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres deutlich erhöht und liegt jetzt bei fast 57 Prozent. Die Stadt Mülheim benutzt schon fast ausschließlich Recyclingpapier. Ihre Quote von 97 Prozent will die Stadt in den nächsten Jahren konstant halten.

Enorme Mengen an Wasser und Strom gespart

Durch das Benutzen von Recyclingpapier konnten allein hier über 4 Millionen Liter Wasser und über 850.000 KWH Energie eingespart werden. Mit einer Recyclingpapier-Quote von 91 Prozent erreichen die 99 teilnehmenden Großstädte und mittelgroßen Städte in diesem Jahr eine neue Bestmarke. Der Recyclingpapier-Wettbewerb ist eine Initiative unter anderem des Umweltbundesamtes. Mehr zum Städteranking gibt es hier:https://www.papieratlas.de/