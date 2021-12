Neue Bauarbeiten auf Mellinghofer Straße

Alle Fahrspuren werden jetzt wieder freigegeben. Neue Fahrbahnmarkierungen sollen dazu kommen, wenn das Wetter es zulässt. Allerdings kündigt sich schon der nächste Bauabschnitt an. Eine Gefahrenstelle in Höhe der Heiermannstraße soll beseitigt werden. Dazu muss kurzfristig der Rechtsabbieger in die Heiermannstraße gesperrt werden. Richtung Oberhausen wird die Fahrbahn auf eine Spur verengt. Die Stadt geht davon aus, dass es größere Verkehrsprobleme geben wird und bittet darum, die Baustelle weiträumig zu umfahren.