Neue Auswertung zu Haustieren in Mietwohnungen

Besonders schlecht, eine Wohnung anzumieten, in der Haustiere erlaubt sind stehen die Chancen in Oberhausen. Bei nur drei Prozent der Inserate im ersten Halbjahr hatten Vermieter das als Merkmal angegeben. Das ist auch bundesweit einer der schlechtesten Werte. Deutlich höher sind die Chancen in Herne (10%), Essen oder Duisburg (6%). Etwas besser liegt die Quote in Mülheim (4%). Für die Auswertung hat das Immobilienportal besonders beliebte Anzeigen ausgewertet. Allerdings kann es auch sein, dass Tierbesitzer Wohnungen bekommen, wo dies nicht ausdrücklich erwünscht ist. Kleintiere wie Meerschweinchen oder Wellensittiche sind grundsätzlich erlaubt. Bei Hunden oder Katzen müssen auch die Interessen der anderen Mieter berücksichtigt werden.