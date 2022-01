Neue Aufnahmen: Das Revier von oben

Sie können kostenlos auf der Seite 3d.ruhr abgerufen werden. Nutzer können bis auf Details an Häuser heranzoomen. Möglich ist auch, nach Orten, Plätzen und Straßen zu suchen. Der RVR fotografiert das Ruhrgebiet seit rund 100 Jahren von oben. Die Aufnahmen in den Online-Portal werden seit kurzem jedes Jahr aktualisiert. Laut Regionalverband ist das für eine so große Region einmalig in Deutschland.