Neue ärztliche Sprechstunde für Flüchtlinge

Die Praxis befindet sich auf dem Gelände der Unterkunft an der Mintarder Straße in Saarn. Sie ist immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr und nach Bedarf geöffnet. Auch das DRK Mülheim kann bei Bedarf eine medizinische Erstversorgung anbieten, heißt es in einer Mitteilung. Es sei wichtig, dass den geflüchteten Menschen schnell und unbürokratisch geholfen wird. Sobald allen Menschen der Zugang zur medizinischen Regelversorgung sichergestellt ist, soll der Service wieder eingestellt werden. Dann könnten Flüchtlinge in den Arztpraxen versorgt werden.