Neonazi-Razzia in Essen und Oberhausen

Dabei soll es sich um eine Arztpraxis handeln. Die Aktion richtet sich gegen Mitglieder der sogenannten "Artgemeinschaft". Dabei handelt es sich laut Innenministerium um eine Vereinigung mit rassistischem, fremden- und demokratiefeindlichen Hintergrund. Bundesweit soll es 150 Mitglieder geben. In der vergangenen Woche hatte es nach dem Verbot der Neonazi-Gruppe "Hammerskins" ebenfalls Razzien gegeben, darunter in Bochum und Wetter an der Ruhr.