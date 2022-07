Naturbad muss womöglich tageweise schließen

Wenn das Wasser sich über Nacht nicht ausreichend abkühlen kann, könnte es sein, dass das Bad tageweise geschlossen werden müsste, heißt es. Das Wasser im Styrumer Bad wird nicht gechlort, sondern auf natürliche Weise geklärt. Das hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder dazu geführt, dass die Wasserqualität an heißen Tagen nicht zufriedenstellend war. Weil zu wenig Personal vorhanden ist, kündigt das Bad an, bei großem Andrang die Tore früher zu schließen, damit die Sicherheit für alle Badegäste gewährleistet sei. Mitarbeiter werden derzeit auch für den Imbiss gesucht. Nach aktuellem Stand müsse er am Samstag geschlossen bleiben.