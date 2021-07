Naturbad macht wieder auf

Durch die neue Inzidenzstufe 0, in der Mülheim sich aktuell befindet, gibt es keine Zugangs- oder Personenbeschränkungen mehr. Das heißt: Jeder der schwimmen gehen möchte, kann einfach vorbeikommen - ohne Reservierung, ohne negativen Test und ohne Kontaktdaten, die erfasst werden müssen. Das Naturbad weist aber darauf hin, dass es an Tagen zu Einschränkungen kommen kann, an denen richtig viel los ist. Dann müssen gegebenenfalls bestimmte Bereich gesperrt oder die Öffnungszeiten geändert werden. Aktuell macht das Naturbad bei gutem Wetter immer dienstags bis donnerstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr auf, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag. Die aktuellen Infos für einen Besuch im Naturbad findet ihr auf www.naturbad-muelheim.de oder auf der facebook-Seite des Naturbads.

Auch das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen muss mit der neuen Inzidenzstufe 0 keine Zugangs- und Personenbeschränkungen mehr beachten. Je nach Wetterlage kann es als Hallen- oder Freibad genutzt werden. Alle Infos gibt es hier: www.swimh.de.