Naturbad kann Becken wieder auffüllen

Erst gestern haben die Messungen ergeben, dass kein restliches Chlor mehr im Trinkwasser ist. Damit können die Becken jetzt wieder aufgefüllt werden. Auf den Grundwasserbrunnen konnten die Mitarbeiter zuletzt auch nicht zurückgreifen, weil die Wasserwerte nicht in Ordnung waren. Nachdem nach dem Hochwasser der Ruhr die Pumpen im Pumpenhaus repariert werden mussten, hatte das Naturbad das Schwimmbecken mit Wasser aus dem Sprungbecken aufgefüllt, um zu testen, ob der Wasserkreislauf wieder funktioniert. Dabei ist rausgekommen, dass diese Woche noch zwei defekte Sensoren der Pumpen ausgetauscht werden müssen. Danach sind ab Montag wieder umfangreiche Wasserproben der Becken möglich. Sobald die Ergebnisse vorliegen und die Werte in Ordnung sind, kann das Naturbad wieder aufmachen. Das wird frühestens am 19. August der Fall sein, sagt die Badleitung. Besucher müssen dann wegen der aktuellen Inzidenzstufe 1 vorab einen Termin buchen. Sobald das möglich ist, gibt das Naturbad Bescheid.

Bislang nur 4.000 Besucher

Das Naturbad ist in dieser Saison besonders gebeutelt. Erst war beim Fehlalarm über verunreinigtes Trinkwasser Chlor in die Becken gelangt. Das hatte dann die Schilfbeete geschädigt, mit denen das Wasser natürlich gefiltert wird. Dann kam das Ruhrhochwasser und flutete das Pumpenhaus des Naturbads. In dieser Sommersaison hatten wir bislang nur rund 4.000 Gäste, heißt es von der Badleitung. Die Zahl schaffen wir in einem Sommer ohne Corona sonst an einem einzigen heißen Tag.

Aktuelle aktuellen Infos gibt es immer auf der Internetseite des Naturbads oder auf der facebook-Seite des Schwimmbads.